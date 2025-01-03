القائم بأعمال الرئيس يرفض تعديل قانون منحة تمويل التعليم

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قال "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري إنه مارس حقه في رفض تعديل قانون منحة تمويل التعليم، والذي يتضمن تمديد فترة دعم التعليم الثانوي المجاني لمدة 3 أعوام.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، حيث قال تشيه إنه إذا قدمت الحكومة دعما إضافيا مفرطا، فإن ذلك سيجعل من الصعب إدارة شؤون المالية العامة للبلاد بأكملها بكفاءة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الأعباء على الشعب.الجدير بالذكر أن البرلمان الكوري بقيادة الأحزاب المعارضة كان قد وافق على التعديل الذي يمدد دعم الحكومة والحكومات المحلية للتعليم الثانوي المجاني، والذي انتهى في نهاية العام الماضي، حتى عام 2027.ومنذ تطبيق سياسة التعليم الثانوي المجاني في عام 2019، غطت الحكومة وهيئة التعليم 47.5% من النفقات الضرورية بينما غطت الحكومات المحلية 5% منها.وأوضح القائم بأعمال الرئيس أنه إذا تم استخدام تمويلات التعليم المحلية بشكل فعال، فإن الحكومات المحلية سيكون لديها القدرة الكافية لتغطية تكلفة التعليم الثانوي المجاني، موضحا أن الحكومة المركزية ستقدم 72 تريليونا و300 مليار وون كتمويل للتعليم هذا العام، بزيادة قدرها 3 تريليونات و400 مليار وون مقارنة بالعام الماضي، إلى الحكومات المحلية.وأشار إلى أن الوضع المالي للبلاد صعب للغاية حاليا، مؤكدا إنه من المهم توفير أموال دافعي الضرائب وتركيزها على استعادة اقتصاد الشعب.