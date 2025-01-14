الرئيس يون يتغيب عن أولى جلسات المحكمة الدستورية في قضية عزله

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انتهت أول جلسة رسمية تعقدها المحكمة الدستورية للنظر في قضية عزل الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بعد 4 دقائق فقط من بدئها، بسبب تغيبه عن الحضور. وعقدت المحكمة الدستورية أولى جلسات محاكمة عزل الرئيس في الساعة الثانية من بعد الظهر اليوم، وقررت إنهاء الجلسة في الساعة 2:04 بعد التحقق فقط من حضور ممثلي الطرفين.وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية القاضي "مون هيونغ بيه" إنه نظرا لأن المتهم لم يحضر اليوم، فلن تواصل المحكمة جلستها وفقا للفقرة الأولى من المادة 52 من قانون المحكمة الدستورية، لكنها سوف تستمر في إجراءات المحاكمة إذا لم يحضر في الجلسة التالية. وقد حضر اليوم إلى قاعة المحكمة وفد قانوني يمثل البرلمان، ووفد قانوني يمثل الرئيس يون، بينما لم يحضر الرئيس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.ومن المقرر أن تعقد الجلسة التالية في محاكمة عزل الرئيس يون في الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس.وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية إن المحكمة قررت رفض طلب الوفد القانوني الممثل للرئيس يون باستبعاد القاضية "جونغ غيه صون"، والذي تم تلقيه أمس، موضحا أن هذا القرار جاء بإجماع باقي أعضاء المحكمة السبعة.