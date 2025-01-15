فريق التحقيق المشترك يبدأ محاولة ثانية لاعتقال الرئيس يون

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بدأ فريق التحقيق المشترك، الذي يحقق في قرار الرئيس "يون صوك يول" بفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، محاولة ثانية لاعتقال يون.ووصل المحققون من مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، والشرطة، إلى مقر الرئاسة في حوالي الساعة 4:20 صباحا لتنفيذ أمر اعتقال يون.وقدم المحققون من فريق التحقيق المشترك أوامر بالبحث عن يون واعتقاله، ودعوا إلى التعاون في تنفيذ أوامر الاعتقال، لكنهم دخلوا في مواجهة مع أفراد الأمن التابعين لجهاز الأمن الرئاسي، بالإضافة إلى الفريق القانوني الممثل للرئيس يون.كما تجمع حوالي 20 نائبا برلمانيا من حزب قوة الشعب الحاكم ومسؤولين من الحزب خارج المقر لمنع محاولة المحققين، وشكلوا حشدا. ومن ثم، بدأت الشرطة في تفريق النواب من خلال فصلهم واحدا عن الآخر.ونشرت الشرطة حوالي ثلاثة آلاف فرد في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء لتأمين الوصول إلى المقر الرئاسي.وتأتي محاولة اعتقال يون الثانية بعد 12 يوما من فشل المحاولة الأولى، يوم 3 يناير، بعد مواجهة استمرت خمس ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي.