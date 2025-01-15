المحققون يدخلون المجمع الرئاسي لتنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس يون

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دخل المحققون من هيئة مكافحة الفساد والشرطة مقر الرئاسة لتنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون صوك يول".ودخل العشرات من مسؤولي الشرطة المجمع الرئاسي في الساعة 7:30 من صباح اليوم الأربعاء، بعد حوالي ساعتين ونصف من بدء مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين والشرطة، محاولة تنفيذ مذكرة الاعتقال.وقد تم منع المحققين من فريق التحقيق المشترك من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي أقام حاجزا باستخدام المركبات بالقرب من المدخل.واستخدم ضباط الشرطة السلالم للتسلق فوق المركبات لدخول المجمع وعبور حاجز آخر من المركبات من خلال اتخاذ تلة قريبة للمشي لمسافات طويلة.ثم وصل المحققون إلى نقطة حراسة داخل المجمع، والتي تعتبر خطا ثالثا من الحواجز. وتخطط الشرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال بحق نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ هون"، وكذلك "لي كوانغ او" رئيس قسم الحراسة الشخصية، في الوقت الذي تنفذ فيه مذكرة الاعتقال بحق الرئيس.