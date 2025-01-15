الحكومة الكورية تحث على زيادة الإنفاق خلال عطلة رأس السنة القمرية الممتدة

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دعا القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" المواطنين إلى المساعدة في تعزيز السياحة المحلية والإنفاق خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة.جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، حيث وافقت الحكومة على اقتراح بتعيين يوم 27 يناير كعطلة مؤقتة.وقال "تشيه"، الذي ترأس الاجتماع، إن الناس يجب أن يكون لديهم الوقت الكافي لإعادة شحن طاقتهم خلال العطلة والمساعدة في إحياء الطلب المحلي من خلال السفر وزيادة الاستهلاك.كما أعرب القائم بأعمال الرئيس عن مشاعر الأسف إزاء الركود الاقتصادي المطول والصعوبات المرتبطة به والتي أثرت على سبل عيش الناس. وقال إن الحكومة ستبذل المزيد من الجهود لخلق الزخم اللازم للتحول الاقتصادي، كما يتوجب أن تُستخدم العطلة القادمة كفرصة في هذا الصدد.يذكر أنه مع إضافة يوم 27 يناير، ستستمر عطلة رأس السنة القمرية الجديدة هذا العام لمدة ستة أيام، من 25 إلى 30 يناير.ولتقليل أي إزعاج قد يسببه العطلة المؤقتة، قالت وزارة إدارة الموظفين إنها ستطلب من الوزارات ذات الصلة وضع تدابير أولية لتشغيل المكاتب العامة ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مراكز رعاية الأطفال.