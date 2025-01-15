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الرياضة

انتخاب البطل الأولمبي ريو سونغ مين لرئاسة اللجنة الأولمبية الكورية

Write: 2025-01-15 10:52:21

انتخاب البطل الأولمبي ريو سونغ مين لرئاسة اللجنة الأولمبية الكورية

Photo : YONHAP News

تم انتخاب "ريو سونغ مين" البطل الأولمبي في تنس الطاولة في عام 2004، والرئيس السابق لاتحاد تنس الطاولة الكوري، رئيسا رقم 42 للجنة الرياضية والأولمبية الكورية.

وفاز ريو بـ417 من أصل ألف و209 صوتا في الانتخابات التي أقيمت في الحديقة الأولمبية في سيول أمس الثلاثاء، متغلبا على خمسة مرشحين منافسين، بمن في ذلك الرئيس الحالي "لي كي هيونغ". وقد تمت تبرئة "لي" من قبل "لجنة اللعب النظيف في الرياضة" التابعة للجنة الأولمبية الكورية الجنوبية، لخوض الانتخابات سعيا للحصول على فترة ولاية ثالثة، على الرغم من إيقافه عن العمل من قبل وزارة الرياضة بسبب مزاعم عن ارتكابه مخالفات، بما في ذلك ممارسات التوظيف غير القانونية وإساءة استخدام الأموال.

كما اقتربت الانتخابات من التأجيل بعد أن تقدمت مجموعة من أحد عشر ناخبا وأحد المرشحين بشكل منفصل بطلب للحصول على أمر قضائي بوقف الإجراءات يوم الأربعاء الماضي، مشيرين إلى قضايا إجرائية.

ومع ذلك، رفضت محكمة منطقة شرق سيول ذلك الطلب يوم الاثنين، مما سمح للتصويت بالمضي قدما كما هو مخطط له.
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