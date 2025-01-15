الحزب المعارض منفتح على مناقشة مقترح الحزب الحاكم بشأن التحقيقات الخاصة

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قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه مستعد لمناقشة مشروع القانون الذي اقترحه حزب "قوة الشعب" الحاكم بشأن التحقيقات الخاصة في مرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، إذا قدم الحزب الحاكم اقتراحا مفصلا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي "كانغ يو جونغ" أمس الثلاثاء، حيث قالت إن الحزب المعارض على استعداد لمناقشة مقترح الحزب الحاكم يوم الأربعاء والتصويت عليه يوم الخميس.وعندما سُئلت عما إذا كان طلب الحزب الحاكم بإزالة تهمة ارتكاب الخيانة ومحاولة التحريض على الحرب من مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة، يمكن أن يكون موضوعا للمفاوضات، أكدت "كانغ" أن المناقشات ذات الصلة يمكن أن تتم بعد تقديم مشروع القانون.وكان حزب "قوة الشعب" قد أعلن في وقت سابق عن خطط لتقديم مشروع قانون لإجراء تحقيقات خاصة مع استثناء التهم المختلفة بما في ذلك الدعاية والتحريض على التمرد.