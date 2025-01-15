الشرطة تنفي تقارير عن اعتقال نائب رئيس جهاز الأمن السري

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قال فريق الشرطة الخاص الذي يحقق في محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، إنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الساعة 9:30 من صباح اليوم الأربعاء.وأصدرت الشرطة هذا البيان بعد أن تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أنه تم اعتقال "كيم سونغ هون" نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي.ويقوم الفريق المشترك المكون من محققين من الشرطة ومكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين بمحاولة ثانية لتنفيذ أوامر اعتقال يون وكيم ومسؤول آخر في جهاز الأمن السري يدعى "لي كوانغ او".ووفقا للشرطة، لم يتم القبض على أي من الثلاثة حتى الآن.وقال مكتب التحقيق في قضايا الفساد إنه لا يفكر في السماح للرئيس يون بالمثول للاستجواب طواعية في هذه المرحلة، مؤكدا أنه ينوي اعتقاله.