هيئة مكافحة الفساد تعتقل الرئيس يون بعد 43 يوما من إعلان الأحكام العرفية

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اعتقلت هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم الأربعاء الرئيس الكوري الموقوف عن العمل "يون صوك يول" في إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية يوم الثالث من شهر ديسمبر الماضي.يذكر أنه من غير المسبوق في التاريخ الدستوري الكوري أن يتم القبض على رئيس وهو في منصبه من قبل سلطات التحقيقات.وقالت هيئة مكافحة الفساد إنها نفذت مذكرة اعتقال الرئيس "يون" في الساعة العاشرة و33 دقيقة من صباح اليوم.وفي البداية، منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من الدخول لمقر إقامة الرئيس "يون"، وأقاموا حاجزا باستخدام المركبات بالقرب من المدخل، كما تم منعهم من قبل مجموعة من نواب البرلمان التابعين لحزب قوة الشعب الحاكم والفريق القانوني الممثل للرئيس "يون" عند المدخل.وبعد القبض عليه، تم نقله إلى المبنى الحكومي في مدينة "غوا تشون"، لإجراء تحقيقات معه.وكان الرئيس "يون" قد رفض استدعاء هيئة مكافحة الفساد ثلاث مرات في شهر ديسمبر الماضي، وطلبت الهيئة من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يوم الثلاثين من ديسمبر.وقد فشل المحققون من هيئة مكافحة الفساد في توقيف الرئيس "يون" يوم الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت لخمس ساعات ونصف مع جهاز الأمن الرئاسي.