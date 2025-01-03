الرئيس يون يقول إنه قرر المثول للاستجواب لمنع إراقة الدماء

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صرح الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الأربعاء بأنه قرر المثول لتحقيقات هيئة مكافحة الفساد من أجل منع إراقة الدماء، مع التمسك بموقفه بأن تلك التحقيقات غير قانونية.وأدلى الرئيس "يون" بهذه التصريحات في بيان تلفزيوني مسجل صباح اليوم، قبيل تنفيذ هيئة مكافحة الفساد والشرطة مذكرة اعتقاله.وقال في البيان إنه وافق على المثول أمام هيئة مكافحة الفساد لمنع إراقة الدماء على الرغم من أن التحقيقات غير قانونية لأن المحققين استخدموا معدات مكافحة الحرائق في أثناء الدخول بالقوة إلى منطقة الأمن الخاصة المحظورة.وأضاف الرئيس "يون" أن هذا لا يعني أنه يعترف بشرعية التحقيقات، مؤكدا أنه بصفته رئيس الدولة يتوجب عليه حماية الدستور والنظام القانوني.وقال إن امتثاله للإجراءات غير القانونية وغير الصالحة لا يعني أنه يوافق على التحقيقات، بل هو مجرد مسعى منه لمنع العنف.وأعرب الرئيس "يون" عن الأسف لتعرض سيادة القانون للانهيار في كوريا، كما أعرب عن اعتقاده بأن مستقبل البلاد مشرق بالرغم من هذه الأوقات المظلمة لأن جيل الشباب أصبح يدرك قيمة الديمقراطية الليبرالية.