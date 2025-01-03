كوريا تشهد ارتفاعا في أسعار الواردات للشهر الثالث بسبب تدهور قيمة الوون

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شهدت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 2.4% في شهر ديسمبر الماضي بسبب التدهور الحاد في قيمة الوون الكوري، مما قد يتسبب لاحقا في ارتفاع أسعار المستهلك.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار الواردات على أساس شهر ديسمبر الماضي 142.14 نقطة، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي منذ أكتوبر الماضي.وأرجع التقرير السبب في ارتفاع أسعار الواردات إلى تدهور قيمة الوون الكوري وارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر صرف الدولار ارتفع من 1,393.38 وون مقابل الدولار الأمريكي الواحد في نوفمبر إلى 1,434.42 وون في ديسمبر.وارتفعت أسعار نفط خام دبي من 72.61 دولار للبرميل الواحد في نوفمبر إلى 73.23 دولار في ديسمبر.وقال التقرير إن مؤشر أسعار الصادرات في ديسمبر شهد ارتفاعا بنسبة 2.4% عن الشهر الأسبق، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.