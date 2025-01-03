المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي يصف كوريا الشمالية بأنها دولة نووية

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وصف المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" كوريا الشمالية بأنها دولة نووية.وقال "هيغسيث" في رد قدمه مسبقا لجلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إن مكانة كوريا الشمالية كدولة نووية، وجهودها لزيادة مدى الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، وتعزيز قدراتها السيبرانية، تشكل تهديدا للسلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع أيضا.وأعرب عن مخاوفه من قرب المسافة بين كوريا الشمالية والدول الحليفة للولايات المتحدة، والتي تتمركز فيها القوات الأمريكية.وأضاف "هيغسيث" أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء والحلفاء لردع العدوان من جانب الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية لا يمكن أن تتمتع أبدا بمكانة الدولة النووية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.وأضافت أنه لم يطرأ أي تغيير في موقف البيت الأبيض الأمريكي الذي لا يعترف بأن كوريا الشمالية دولة نووية.وشددت على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستستمر في التعاون مع المجتمع الدولي لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.