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السياسية

يون يدافع في رسالة للشعب عن الأحكام العرفية

Write: 2025-01-15 19:55:18

يون يدافع في رسالة للشعب عن الأحكام العرفية

Photo : YONHAP News

كشف الرئيس المعزول "يون صوك يول" عن رسالة مكتوبة بخط يده، بعد أن ألقت وكالة مكافحة الفساد القبض عليه اليوم الأربعاء وبدأت في استجوابه بشأن أزمة الأحكام العرفية.

ونُشرت الرسالة، الموجهة إلى الشعب الكوري الجنوبي، على حساب "يون" على وسائل التواصل الاجتماعي في حوالي الساعة 2 ظهرا.

وقد بدأ الرسالة بالقول إنه أمضى الكثير من الوقت في التأمل منذ أن أقر البرلمان اقتراح عزله في 14 ديسمبر.

وزعم "يون" أن هناك أدلة على تزوير الانتخابات في البلاد، وهو ما تم بفضل النظام الانتخابي "الوهمي" الذي وضعته اللجنة الوطنية للانتخابات.

ثم قال الرئيس بعد ذلك إن البلاد في حالة طوارئ وطنية، على غرار زمن الحرب، مدافعا عن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره. وأصر على أنه ليس عملا من أعمال التمرد أو الخيانة.
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