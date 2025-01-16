مكتب التحقيق في الفساد يستأنف استجواب يون في الساعة 2 بعد ظهر الخميس

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من المقرر أن يستأنف مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، الذي يقود التحقيقات في محاولة فرض الأحكام العرفية الفاشلة التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" يوم 3 ديسمبر الماضي، استجواب الرئيس يون في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس.وكان من المقرر في البداية أن يبدأ المكتب اليوم الثاني من الاستجواب صباح اليوم، لكنه أجله إلى الساعة الثانية بعد الظهر حيث طلب الفريق القانوني لـ"يون" التأجيل بسبب مشاكل "يون" الصحية.وقد ألقى فريق التحقيق المشترك بين مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين والشرطة القبض على "يون" في المقر الرئاسي صباح أمس الأربعاء، وبدأ استجوابه كمشتبه به في الساعة 11 صباحا في مقر المكتب في "كوا تشون" بمقاطعة "كيونغ كي".واستمر الاستجواب لمدة 10 ساعات و40 دقيقة، بما في ذلك فترات للاستراحة، وانتهى في الساعة 9:40 مساء.ويمكن للمكتب احتجاز "يون" لمدة تصل إلى 48 ساعة بموجب مذكرة التوقيف الحالية، ويجب أن يقرر ما إذا كان سيطلب إصدار مذكرة حبس احتياطي قبل المحاكمة أو إطلاق سراحه بحلول الساعة 10:33 صباح الغد الجمعة.