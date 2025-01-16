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السياسية

المحكمة الدستورية ترفض طلب يون استبعاد القاضية جونغ كي صون من محاكمته

Write: 2025-01-16 10:37:42

المحكمة الدستورية ترفض طلب يون استبعاد القاضية جونغ كي صون من محاكمته

Photo : YONHAP News

قالت المحكمة الدستورية إنها رفضت بالإجماع التماس الرئيس "يون صوك يول" استبعاد القاضية "جونغ كي صون" من محاكمة عزله، مؤكدة أن الشك الذاتي ليس سببا لتنحية القضاة.

وصوت جميع القضاة السبعة الذين نظروا في التماس "يون" برفضه، ولم تشارك "جونغ" في القرار.

وكان فريق الدفاع عن الرئيس قد شكك في وقت سابق في قدرة "جونغ" على أن تكون عادلة، بحجة أنها عضو في مجموعة من القضاة ذوي التوجهات التقدمية، وأن زوجها، وهو محام، يعمل في مؤسسة يرأسها أحد قادة فريق محاكمة العزل في البرلمان.

ووفقا لقرار المحكمة، الذي تم الكشف عنه أمس الأربعاء، قالت هيئة المحكمة إن الفريق القانوني للرئيس المعزول اعترض على العلاقة بين زوج القاضية وأحد الممثلين القانونيين للمدعي، أي البرلمان، مشيرة إلى أن هذا لا يشمل القاضية نفسها.

وادعى فريق "يون" أيضا أن "جونغ" قد توصلت بالفعل إلى نتيجة في قضية العزل وتحدثت عنها خلال جلسة الاستماع البرلمانية الشهر الماضي، لكن المحكمة وجدت أنها لم تقدم سوى رد عام.
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