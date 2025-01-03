محامي الرئيس يون يستبعد حضوره لمحاكمة عزله اليوم الخميس

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قال "صوك دونغ هيون" محامي الرئيس "يون صوك يول" إنه من غير المرجح أن يمثل الرئيس أمام المحكمة اليوم الخميس، في الجلسة الثانية في محاكمة عزله، حيث يخضع حاليا للاستجواب أمام مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين بشأن أزمة الأحكام العرفية.وفي تصرحات أدلى بها للصحفيين أمس الأربعاء، اتهم المحامي "صوك" المكتب بإجبار الرئيس عمليا على المثول للاستجواب.لكنه أعرب عن توقعه بأن يشرح الرئيس "يون" موقفه خلال محاكمة العزل أمام المحكمة الدستورية.وعندما سُئل "صوك" عما إذا كان الفريق يفكر في تقديم طلب لمراجعة شرعية الاعتقال، قال إنه لا يتم النظر في ذلك.وأشار إلى أنه إذا كانت سلطات التحقيق ستسعى للحصول على مذكرة حبس احتياطي في القضية، فمن المرجح أن يشرح الرئيس موقفه شخصيا للمحكمة، موضحا أن طلب المذكرة يجب أن يُقدم إلى محكمة سيول المركزية.