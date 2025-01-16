استمرار مظاهرات المؤيدين والمعارضين لعزل الرئيس يون

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تجمع أنصار الرئيس "يون صوك يول" أمام مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، مطالبين بحل وكالة التحقيق وعدم عزل "يون".وانتقل أنصار الرئيس المعزول، الذين ظلوا معتصمين بالقرب من مقر إقامة "يون" الرسمي في حي "هان نام" في سيول، إلى مقر المكتب في "كوا تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، بعد أن نفذ المكتب مذكرة اعتقال الرئيس لاستجوابه بشأن أزمة الأحكام العرفية.ورفعت المجموعات المؤيدة لـ"يون"، والتي بلغ عددها حوالي 5 آلاف شخص، لافتات كتب عليها "إلغاء العزل"، بينما هتفوا "حلوا مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين".ومن ناحية أخرى، كانت الجماعات المؤيدة لاعتقال "يون" قد أبلغت أيضا عن تجمع حوالي 30 شخصا بالقرب من مقر المكتب.وقد نظمت هذه المجموعات، التي أصدرت بيانا للحث على إجراء تحقيق شامل من قبل مكتب تحقيقات الفساد بعد اعتقال "يون"، مسيرة بالقرب من المحكمة الدستورية مساء أمس الأربعاء للدعوة إلى إقرار عزل "يون".