الرئيس يون لن يمثل للاستجواب اليوم الخميس

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قال الفريق القانوني للرئيس المعزول "يون صوك يول" إن "يون" لن يمثل للاستجواب أمام مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس.وأوضح المحامي "يون غاب غُن" في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس أن صحة الرئيس ليست على ما يرام، وقد صرح بموقفه أمس الأربعاء، لذلك لا حاجة للمزيد من التحقيق.وقال فريق الدفاع عن "يون" إنه خلال استجواب أمس الأربعاء، تحدث "يون" بوجه عام عن موقفه بأن الأحكام العرفية التي أصدرها كانت مبررة، وأن جريمة الخيانة لم تثبت.واعتقل مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين "يون" أمس الأربعاء واستجوبه لأكثر من 10 ساعات، قبل احتجازه في مركز احتجاز سيول في مقاطعة "كيونغ كي".وكان من المقرر في البداية أن يبدأ المكتب الاستجواب صباح اليوم الخميس لكنه أجله إلى الساعة الثانية من بعد الظهر، حيث طلب الفريق القانوني لـ"يون" التأجيل بسبب مشاكل يون الصحية.وقال الفريق بعد ذلك إن "يون" لن يمثل للاستجواب المؤجل.