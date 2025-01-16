نقل الرئيس يون إلى مركز الاحتجاز بعد الاستجواب

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استجوب مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الرئيس "يون صوك يول" لأكثر من 10 ساعات أمس الأربعاء في تحقيقاته في قضية قرار "يون" بفرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر الماضي.وقال المكتب أمس الأربعاء إن الاستجواب انتهى في الساعة 9:40 مساء، واستمر لمدة عشر ساعات و40 دقيقة. وبعد الاستجواب، نُقل "يون" إلى مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وقد ألقى فريق التحقيق المشترك بين مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين والشرطة، القبض على "يون" في المقر الرئاسي صباح أمس الأربعاء، وبدأ استجوابه كمشتبه به في الساعة 11 صباحا في مقر المكتب في "كوا تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" في ظل وجود محاميه "يون غاب غُن" في أثناء الاستجواب. وأفادت التقارير بأن "يون" لم يجب على أي أسئلة.ويمكن للمكتب احتجاز "يون" لمدة تصل إلى 48 ساعة بموجب مذكرة التوقيف الحالية، ويجب أن يقرر ما إذا كان سيطلب إصدار مذكرة حبس احتياطي قبل المحاكمة أو إطلاق سراحه بحلول الساعة 10:33 من صباح الغد الجمعة.