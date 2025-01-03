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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يجمّد سعر الفائدة عند 3%

Write: 2025-01-16 14:32:02Update: 2025-01-16 14:52:26

البنك المركزي الكوري يجمّد سعر الفائدة عند 3%

Photo : YONHAP News

قرر  البنك  المركزي الكوري  تجميد  سعر  الفائدة  الأساسي عند  3%.
جاء  ذلك  في  اجتماع  عقدته  لجنة  السياسات المالية  والنقدية  التابعة للبنك  المركزي  اليوم  الخميس،  حيث  قررت  تجميد  سعر  الفائدة الأساسي  عند  مستواه الحالي. 
ويقول  المراقبون  إن  هذا  القرار يأتي  على  خلفية  ارتفاع  سعر  صرف  الدولار الأمريكي  في  السوق  الكورية،  حيث  تجاوز  مستوى  1400  وون.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  نظرا  لوجود  توقعات  بالمزيد من  تخفيض  سعر  الفائدة  في  الولايات  المتحدة، فقد  أثيرت  مخاوف  من  أنه  إذا  خفّضت  كوريا  سعر  الفائدة  أكثر،  فإن  عملتها المحلية،  وون،  سوف  تضعف  أكثر  مقابل  الدولار، بسبب  الفجوة  في  سعر  الفائدة بين  كوريا  والولايات المتحدة.
يذكر  أنه  كان  قد  تم  تجميد  سعر  الفائدة  الأساسي في  كوريا  13  مرة  متتالية منذ  فبراير  من  عام  2023  وحتى  أغسطس  من  عام  2024،  ثم  تخفيضه  بـ0.25% في  شهري  أكتوبر ونوفمبر  من  العام  الماضي.
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