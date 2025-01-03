البنك المركزي الكوري يجمّد سعر الفائدة عند 3%

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند 3%.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة السياسات المالية والنقدية التابعة للبنك المركزي اليوم الخميس، حيث قررت تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي.ويقول المراقبون إن هذا القرار يأتي على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية، حيث تجاوز مستوى 1400 وون.وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لوجود توقعات بالمزيد من تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة، فقد أثيرت مخاوف من أنه إذا خفّضت كوريا سعر الفائدة أكثر، فإن عملتها المحلية، وون، سوف تضعف أكثر مقابل الدولار، بسبب الفجوة في سعر الفائدة بين كوريا والولايات المتحدة.يذكر أنه كان قد تم تجميد سعر الفائدة الأساسي في كوريا 13 مرة متتالية منذ فبراير من عام 2023 وحتى أغسطس من عام 2024، ثم تخفيضه بـ0.25% في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.