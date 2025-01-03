الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

سيول وبكين تستأنفان مفاوضات التجارة الحرة في الخدمات والاستثمار

Write: 2025-01-16 14:33:10Update: 2025-01-16 14:52:05

سيول وبكين تستأنفان مفاوضات التجارة الحرة في الخدمات والاستثمار

Photo : YONHAP News

استأنفت  كوريا  الجنوبية والصين  المفاوضات  الخاصة باتفاقية  التجارة  الحرة  في  مجالات الخدمات  والاستثمار  بعد  4  أعوام  من  توقفها. 
وصرحت  وزارة  التجارة والصناعة  والطاقة  الكورية أمس  إن  الجانبين يعقدان  حاليا  في  سيول  ولمدة  3  أيام،  الجولة  العاشرة من  مفاوضات  المتابعة بشأن  اتفاقية  التجارة الحرة  في  الخدمات والاستثمار.
ويقود  وفدي  البلدين في  المفاوضات  "كوان هيه  جين"  مدير  إدارة  اتفاقيات التجارة  الحرة  في  وزارة  التجارة الكورية،  و"تشن  تشي  يانغ"  نائب  رئيس  الشؤون الدولية  في  وزارة  التجارة  الصينية، بالإضافة  إلى  40  مسؤولا  من  كل  جانب.
ومنذ  دخول  اتفاقية التجارة  الحرة  بين  البلدين  حيز  التنفيذ  في  عام  2015،  عقدا  مفاوضات للمتابعة  بشأن  الخدمات والاستثمار  في  شهر  مارس  من  عام  2018  وفقا  للإرشادات ذات  الصلة،  كما  عقدا  9  جولات  من  المفاوضات  الرسمية والاجتماعات  واجتماعات  كبار  المسؤولين  حتى  الآن.
وتعتبر  الجولة  العاشرة من  المفاوضات  أول  مفاوضات  رسمية  منذ  4  أعوام،  منذ  عام  2020،  وتخطط  الحكومة الكورية  لتسريع  المناقشات بشأن  التحسينات  في  قطاعات  الخدمات والاستثمار  والتمويل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;