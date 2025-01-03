سيول وبكين تستأنفان مفاوضات التجارة الحرة في الخدمات والاستثمار

Photo : YONHAP News

استأنفت كوريا الجنوبية والصين المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة في مجالات الخدمات والاستثمار بعد 4 أعوام من توقفها.وصرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس إن الجانبين يعقدان حاليا في سيول ولمدة 3 أيام، الجولة العاشرة من مفاوضات المتابعة بشأن اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات والاستثمار.ويقود وفدي البلدين في المفاوضات "كوان هيه جين" مدير إدارة اتفاقيات التجارة الحرة في وزارة التجارة الكورية، و"تشن تشي يانغ" نائب رئيس الشؤون الدولية في وزارة التجارة الصينية، بالإضافة إلى 40 مسؤولا من كل جانب.ومنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2015، عقدا مفاوضات للمتابعة بشأن الخدمات والاستثمار في شهر مارس من عام 2018 وفقا للإرشادات ذات الصلة، كما عقدا 9 جولات من المفاوضات الرسمية والاجتماعات واجتماعات كبار المسؤولين حتى الآن.وتعتبر الجولة العاشرة من المفاوضات أول مفاوضات رسمية منذ 4 أعوام، منذ عام 2020، وتخطط الحكومة الكورية لتسريع المناقشات بشأن التحسينات في قطاعات الخدمات والاستثمار والتمويل.