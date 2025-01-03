كوريا الجنوبية تعقد مشاورات سياسية مع الناتو

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها عقدت الجولة الرابعة عشرة من المشاورات السياسية مع حلف شمال الأطلنطي، ناتو، أمس الأربعاء في سيول، حيث تمت مناقشة التدابير اللازمة للرد على التعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا.وخلال الاجتماع الذي ترأسه مسؤول التعاون السيبراني الدولي في وزارة الخارجية الكورية "لي دونغ ريول"، ونائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي للشؤون السياسية والأمنية "بوريس روج"، حثت كوريا الجنوبية الدول الأعضاء في الحلف على الاستمرار في الرد بصرامة على الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.كما اتفق الجانبان على أن التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، بما في ذلك إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، يطيل أمد الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، ويهدد بشكل خطير السلام والأمن في آسيا وأوربا، وشددا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في هذا الصدد.وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان سبل تنفيذ "مشروع التعاون الرئيسي" بين الطرفين، الذي اتفقا على الترويج له في قمة حلف شمال الأطلنطي في واشنطن العام الماضي.