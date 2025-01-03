موسكو تقول إنها ستعلن عن تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية

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قالت الرئاسة الروسية، كرملين، إنها سوف تعلن عن تفاصيل زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا، بمجرد توفرها.وأوضح المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في تصريحات أدلى بها أمس أن الاتصالات ذات الصلة تجري حاليا على أعلى مستوى.الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" كان قد زار كوريا الشمالية في شهر يونيو من العام الماضي حيث عقد قمة مع "كيم"، ووجه له دعوة رسمية لزيارة روسيا.ويقول بعض المراقبين إن زيارة كيم إلى روسيا قد تأتي بالتزامن مع يوم النصر، الذي يعتبر أحد أكبر الأعياد الوطنية في روسيا، والذي سيصادف يوم 9 مايو القادم.وتحتفل روسيا بهذا اليوم لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وسوف يصادف هذا العام الذكرى الثمانين.وكان مستشار السياسة الخارجية في الكرملين قد صرح الشهر الماضي أيضا بأن هناك احتمالا بمشاركة قوات كورية شمالية في العرض العسكري الذي سيقام بمناسبة يوم النصر.