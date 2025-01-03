أمريكا وأوربا تؤكدان دعمهما لكوريا الجنوبية

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أكدت الحكومة الأمريكية من جديد على سياستها في التعاون مع الحكومة الكورية الجنوبية، مشددة على قوة التحالف بين البلدين، حتى بعد اعتقال الرئيس الكوري "يون صوك يول".وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مكتوبة مع وسائل الإعلام الكورية أمس، إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الكوري بقوة، مؤكدا أن الجانبين يتمتعان بعلاقات وثيقة للغاية مع التزام مشترك بسيادة القانون. وأضاف أن الحكومة الأمريكية تقدر كل الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية ومواطنوها للعمل وفقا للدستور.ومن ناحية أخرى، قال الاتحاد الأوربي اليوم تعليقا على اعتقال الرئيس الكوري "يون"، إنه يعتقد أن الوضع السياسي الحالي سيتم حله وفقا لقوانين جمهورية كوريا.وقال متحدث باسم الاتحاد الأوربي في مقابلة مكتوبة مع وسائل الإعلام الكورية، إن كوريا الجنوبية شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوربي، وسوف يواصل الاتحاد الأوربي العمل بشكل وثيق معها بناء على أولوياتهما المشتركة.وأشار المتحدث إلى أن سفير الاتحاد الأوربي لدى كوريا يحافظ على اتصالات دبلوماسية منتظمة مع الحكومة الكورية، وأنه قد حضر في هذا الإطار اجتماعا استضافه القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك"، إلى جانب سفراء من دول مجموعة السبع.