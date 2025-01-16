كوريا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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رحبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وأصدرت الوزارة بيانا أمس الخميس أعربت فيه عن أملها في إطلاق سراح جميع الرهائن وتحسن الوضع الإنساني في غزة، مع التنفيذ الشامل والسريع للاتفاق.وأشاد البيان بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة ومصر وقطر، والتي قالت الوزارة إنها لعبت دورا رئيسيا في المفاوضات.كما أعربت عن أملها في أن تكتسب المناقشات حول الحلول الدبلوماسية للسلام والاستقرار الإقليميين زخما.وبالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنه بما أن كوريا الجنوبية عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها سوف تواصل المشاركة في جهود المجتمع الدولي لاستعادة وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.