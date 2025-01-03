المحكمة الدستورية تختار وزير الدفاع السابق وكبار القادة كشهود في قضية عزل يون

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اختارت المحكمة الدستورية الشهود في محاكمة عزل الرئيس "يون صوك يول"، بمن في ذلك وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، الذي يشتبه في أنه كان له دور رئيسي في مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر يوم 3 ديسمبر.ومن بين الشهود أيضا "هونغ جانغ وان" النائب الأول السابق لمدير وكالة المخابرات، ومفوض الشرطة الجنرال "جو جي هو"، وقائد فرقة القوات الخاصة "كواك جونغ غُن"، وقائد قوات دفاع العاصمة "لي جين او"، وقائد مكافحة التجسس الدفاعي "يو إين هيونغ".ومن المقرر أن يتم استجواب "كواك" و"جو" في المحكمة يوم 23 يناير، بينما سيدلي كل من "لي" و"يو" و"هونغ" بشهادتهم يوم 4 فبراير.وقد ادعى الشهود الخمسة في البرلمان وفي مقابلات إعلامية في أعقاب أزمة الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا أن "يون" أمر بنشر قوات لمنع تمرير البرلمان لمقترح يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، ولاعتقال شخصيات سياسية رئيسية.وحاولت المحكمة في البداية أن يمثل "كيم" للشهادة يوم 6 فبراير، لكنها ستجري المزيد من المناقشات بعد أن طلب الفريق القانوني للرئيس استجواب "كيم" أولا، في محاولة واضحة لدحض ادعاءات الشهود الخمسة.