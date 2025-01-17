مراسم تأبين مشتركة لضحايا حادث طائرة جيجو إير غدا السبت

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من المقرر أن يقام حفل تأبين مشترك لضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير" في مطار "موآن" الدولي غدا السبت.وستبدأ المراسم في الساعة 11 صباحا، وسيتم تنظيمها بواسطة أسر الضحايا ووزارة النقل، وتحت إشراف حكومات مقاطعة جنوب "جولا" ومدينة "كوانغ جو" وبلدة "موآن".ومن المتوقع حضور حوالي 1200 شخص، من بينهم 700 من أفراد أسر الضحايا، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ونواب برلمانيين.وسوف يتم استعراض أسماء 179 ضحية، ورسائل تذكارية من عائلاتهم والجمهور، عبر شاشات "إل إي دي" خلال مراسم وضع أكاليل الزهور.وبعد انتهاء المراسم، تخطط العائلات لزيارة موقع تحطم الطائرة في نهاية مدرج المطار.وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" متجهة من "بانغكوك" إلى "موآن" وعلى متنها 175 راكبا و6 من أفراد الطاقم يوم 29 ديسمبر، واشتعلت فيها النيران بعد هبوطها دون عجلات الهبوط واصطدامها بهيكل خرساني قبالة نهاية المدرج، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا.