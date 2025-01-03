الرئيس يون سيرفض استجواب هيئة مكافحة الفساد اليوم الجمعة

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قال الفريق القانوني للرئيس "يون صوك يول" إن "يون" لن يمثل للاستجواب المقرر إجراؤه في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.وقال "صوك دونغ هيون"، وهو عضو في فريق الدفاع عن "يون"، إن "يون" لن يحضر الاستجواب المخطط له من قبل مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.وفي ليلة أمس الخميس، قال المكتب إنه سيستأنف الاستجواب صباح يوم الجمعة، بعد أن رفضت محكمة سيول المركزية المحلية الطعن الذي قدمه "يون" بشأن شرعية اعتقاله.ويبدو أن المكتب قرر أنه بحاجة إلى استجواب إضافي قبل انتهاء مدة الحجز الحالية.وقد تم استجواب "يون" لأكثر من 10 ساعات أمام المكتب يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من اعتقاله من المقر الرئاسي، لكنه لم يمثل للاستجواب يوم الخميس.وفي حالة عدم مثول "يون" لاستجواب اليوم الجمعة أيضا، فمن المتوقع أن يطلب المكتب حبس "يون" احتياطيا على ذمة القضية، بناء على الأدلة التي حصل عليها.