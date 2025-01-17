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السياسية

هيئة مكافحة الفساد تستأنف استجواب الرئيس يون صباح اليوم الجمعة

Write: 2025-01-17 10:10:11

هيئة مكافحة الفساد تستأنف استجواب الرئيس يون صباح اليوم الجمعة

Photo : YONHAP News

تخطط هيئة مكافحة الفساد، التي تقود التحقيقات في محاولة فرض الأحكام العرفية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" يوم 3 ديسمبر، لاستئناف استجواب الرئيس في الساعة 10 من صباح اليوم الجمعة، بعد أن رفضت محكمة سيول المركزية الطعن الذي قدمه "يون" بشأن شرعية اعتقاله.
وقد أعطى مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين إخطارا إلى "يون" المحتجز في مركز احتجاز سيول في مقاطعة "كيونغ كي".
وقد خطط مكتب التحقيقات في البداية للتحقيق مع "يون" في اليوم الثاني من الاستجواب أمس الخميس، لكن "يون" لم يمتثل للتحقيق. وطلب المكتب من "يون" المثول للاستجواب في الساعة 10 صباح الجمعة.
ويمكن للمكتب أن يحتجز "يون" لمدة تصل إلى 48 ساعة بموجب مذكرة التوقيف الحالية. وكان عليه أن يقرر ما إذا كان سيطلب إصدار مذكرة حبس احتياطي على ذمة القضية أو إطلاق سراحه بحلول الساعة 10:33 صباح الجمعة، ولكن تم تمديد الموعد النهائي بسبب مراجعة المحكمة يوم الخميس لشرعية اعتقال "يون".
ومن المتوقع أن يطلب المكتب اليوم الجمعة إصدار مذكرة حبس احتياطي ضد "يون".

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