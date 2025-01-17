تمديد صلاحية توقيف الرئيس يون حتى الساعة 9 من مساء اليوم الجمعة

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تم تمديد صلاحية مذكرة اعتقال الرئيس "يون صوك يول" حتى الساعة 9:05 من مساء الجمعة، لمراعاة التأخير الذي تسببت فيه مراجعة المحكمة لشرعية اعتقاله، بعد أن وجدت أنه قانوني.وقال مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين اليوم الجمعة إن الوثائق القانونية التي قدمها لمراجعة المحكمة في الساعة 2:03 من مساء الخميس أعيدت في الساعة 12:35 صباح الجمعة.وكان فريق مشترك يضم محققين من مكتب التحقيقات الجنائية ومحققي الشرطة قد اعتقل "يون" في الساعة 10:33 من صباح الأربعاء بمذكرة توقيف سارية المفعول لمدة 48 ساعة. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية المذكرة في الأصل في الساعة 10:33 صباح الجمعة، لكن مراجعة المحكمة مددت الموعد النهائي حتى الساعة 9:05 من مساء الجمعة، حيث يتم إيقاف احتساب مدة الـ48 ساعة من لحظة استلام المحكمة للوثائق والأدلة للمراجعة وحتى لحظة إعادة الوثائق إلى سلطات التحقيق.ومن المتوقع أن يطلب المكتب إصدار مذكرة حبس "يون" احتياطيا على ذمة التحقيق قبل انتهاء صلاحية المذكرة.