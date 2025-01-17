شركة كوريا للطاقة النووية تسوّي نزاع الملكية الفكرية مع وستنغهاوس الأمريكية

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قامت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الحكومية وشركة "وستنغهاوس" الأمريكية للطاقة النووية بتسوية نزاع الملكية الفكرية بينهما.وقالت الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية التي تديرها الدولة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإنهاء النزاع رسميا، واتفقا على تعزيز التعاون في السوق العالمية. وقالت الشركتان إنهما سوف تستعيدان علاقات التعاون وتعزيز التنافسية في سوق الطاقة النووية العالمية.وقد ظل الجانبان في نزاع قانوني لأكثر من عامين، حيث ادعت شركة "وستنغهاوس" أن تكنولوجيا المحطة النووية "إيه بي آر 1400" التي تسعى الشركة الكورية لتصديرها، تستند إلى تكنولوجيا مرخصة من شركة "وستنغهاوس"، في حين جادلت الشركة الكورية بأن لها الحق في التصدير.ومن المرجح أن يزيل هذا الاتفاق عقبة رئيسية أمام شركة كوريا للطاقة المائية والنووية لإبرام صفقة بناء مفاعلين نوويين في محطة "دوكوفاني" للطاقة النووية في جمهورية التشيك.