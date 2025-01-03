واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصين و4 كيانات في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من الكوريين الشماليين و4 كيانات بزعم تورطهم في توليد عائدات لبرامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية من خلال إرسال عمال تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات العالية إلى الخارج.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات في بيان صحفي أمس الخميس.وأوضح البيان أنه تم إدراج القسم 53 التابع لوزارة القوات المسلحة الشعبية، وشركة "كوريو أوسونغ" للملاحة البحرية، وشركة "تشون سو ريم" التجارية، وشركة "لياونينغ" الصينية التجارية، إلى جانب المواطنيْن الكوريين "تشونغ إين تشول" و"سونغ كيونغ شيك"، على قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن القسم 53 حقق عائدات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البرمجيات، من خلال شركات واجهة، منها شركتا "كوريو أوسونغ" و"تشون سو ريم"، وذلك بالإضافة إلى قيامه ببيع الأسلحة التقليدية ومعدات الاتصالات العسكرية.أما الشخصان المدرجان ضمن قائمة العقوبات فهما "جونغ إين تشول" رئيس شركة "تشون سو ريم"، و"سونغ كيونغ شيك" رئيس مكتب "شين يانغ" لشركة "كوريو أوسونغ".وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة "برادلي سميث" إن كوريا الشمالية تواصل الاعتماد على آلاف العاملين في تكنولوجيا المعلومات في الخارج في الحصول على العائدات ليتم من خلالها تمويل برامج الأسلحة بعيدا عن عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة.