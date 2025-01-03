عودة معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض إلى مستوى ما قبل إعلان الأحكام العرفية

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وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من يناير الجاري على 1001 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم إلى 39%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 36%.وارتفعت معدلات تأييد الحزب الحاكم بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بقيت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي عند نفس مستوى دون أي تغيير عن الأسبوع الأسبق.وقالت شركة "غالوب كوريا" إن الفرق في معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي سجل رقما قياسيا لصالح الحزب المعارض الرئيسي فور موافقة البرلمان على مشروع قانون عزل الرئيس "يون صوك يول" في منتصف ديسمبر الماضي، لكن معدلات تأييدهما عادت إلى مستوى ما قبل إعلان الأحكام العرفية.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.