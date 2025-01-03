بيونغ يانغ تندد بالتدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو

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نددت كوريا الشمالية بقيام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لإجراء تدريبات جوية مشتركة بمشاركة قاذفات أمريكية من طراز "بي 1 بي"، محذرة من أنها ستمارس بشكل أكثر كثافة حقها في الدفاع عن النفس.وأصدر رئيس مكتب السياسات الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذا التحذير في بيان أصدره اليوم الجمعة، مؤكدا أن بيونغ يانغ ستمارس حقها في الدفاع عن النفس بشكل أكثر كثافة، من أجل الدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها الأمنية.وأعربت كوريا الشمالية في البيان عن قلقها الشديد إزاء ما أسمته استفزازات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، معتبرة أن تلك الاستفزازات تزعزع الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن امتلاكها قوة ردع حربية فائقة يعد شرطا أساسيا للحفاظ على توازن القوى في شبه الجزيرة الكورية وضمان الاستقرار في الوضع الإقليمي.