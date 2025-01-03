الشرطة تعتقل نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي بتهمة عرقلة اعتقال الرئيس يون

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اعتقلت الشرطة نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ هون" بتهمة عرقلة المحققين عن اعتقال الرئيس "يون صوك يول".وقال فريق الشرطة الخاص الذي يحقق في محاولة الرئيس "يون" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، اليوم الجمعة، إنه نفذ مذكرة اعتقال بحق "كيم" في الساعة العاشرة و23 دقيقة من صباح اليوم.وقد استدعت الشرطة "كيم" 3 مرات للمثول أمام التحقيقات، إلا أنه رفض الحضور.ويخطط فريق الشرطة الخاص لسؤال "كيم" عمن قاد الجهود لمنع تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس "يون"، وما إذا كان هناك أمر باستخدام أسلحة لمنع تنفيذها.وحضر "كيم" لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشركة الوطنية للاستجواب في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم.ومن جانبه، قال "كيم" للصحفيين إنه قام فقط بأداء واجبه الشرعي كمسؤول في الخدمة السرية وفقا للقانون.