السفير الكوري لدى واشنطن يحضر حفل تنصيب ترامب

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قالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" سوف يحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب"، ممثلا للحكومة الكورية.وقال مسؤول في الوزارة للصحفيين إن حضور السفير "تشو" يتماشى مع الممارسات الدبلوماسية الأمريكية، حيث يتم دعوة السفراء المعتمدين لدى الولايات المتحدة وزوجاتهم لحضور حفل تنصيب الرئيس.وسوف يحضر الحفل أيضا فريق برلماني كوري يتكون من أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد، حيث سيغادرون سيول متوجهين إلى الولايات المتحدة اليوم وغدا السبت.وفي أثناء إقامتهم في واشنطن، سيجري نواب البرلمان الكوريون لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين ونظرائهم في الكونغرس لمناقشة القضايا الدبلوماسية والأمنية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وتخطط الحكومة الكورية لتحقيق زيارة بواسطة وزير الخارجية "تشو تيه يول" إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت بعد انطلاق إدارة الرئيس "ترامب"، حيث يتوقع أن يشدد الوزير الكوري "تشو" للجانب الأمريكي على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن والتعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو.كما من المرجح أن يؤكد "تشو" على ضرورة أن تلتزم إدارة الرئيس "ترامب" بالتعاون مع كوريا الجنوبية في تحديد سياساتها تجاه كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية.