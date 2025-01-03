القائم بأعمال الرئيس الكوري يؤكد إنشاء قناة تشاور مع الحكومة الأمريكية الجديدة

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أكد "تشيه سانغ موك" القائم بأعمال الرئيس الكوري أن حكومة كوريا الجنوبية سوف تستمر في بذل جهود دبلوماسية من أجل مواجهة التغيرات في الظروف الخارجية، بما في ذلك انطلاق حكومة جديدة في الولايات المتحدة.وأدلى "تشيه" بهذه التصريحات خلال اجتماع عقده أمس الخميس في مقر الحكومة في سيول لمناقشة القضايا الدبلوماسية والأمنية الراهنة، حيث قال إنه سيقوم بإنشاء قناة تشاورية مع الحكومة الأمريكية الجديدة في أسرع وقت، مع السعى للتنمية المستقرة للتحالف بين سيول وواشنطن من خلال تركيز جميع قدرات القطاعين الخاص والعام.وأكد أن الحكومة ستكتشف مجالات جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة، منها بناء السفن، مع الاستعداد بشكل كامل لمواجهة القضايا الراهنة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب "ترامب" قد أكد على أهمية التعاون مع كوريا الجنوبية في مجال صناعة بناء السفن، وذلك خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الكوري "يون صوك يول" فور فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر من العام الماضي.كما أكد القائم بأعمال الرئيس "تشيه" على عزمه إدارة العلاقات مع كل من اليابان والصين بشكل مستقر.