واشنطن تعيد التأكيد على دعمها القوي للشعب الكوري بعد اعتقال الرئيس يون

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أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها "القوي" للشعب الكوري الجنوبي كما أكدت "التزامها المشترك بسيادة القانون"، وذلك بعد أن أصدرت محكمة كورية جنوبية مذكرة اعتقال قبل المحاكمة بحق الرئيس "يون صوك يول" بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الموقف أمس الأحد بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة الاعتقال في وقت مبكر من يوم أمس.وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة تقف بحزم في دعمها للشعب الكوري الجنوبي وتؤكد التزامها المشترك بسيادة القانون. وأضافت أن الولايات المتحدة تقدر كل الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية ومواطنيها للعمل وفقا للدستور.وقالت الوزارة أيضا إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل مع القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك" وحكومة كوريا الجنوبية، معربة عن ثقتها في المرونة الديمقراطية لكوريا الجنوبية وشعبها.