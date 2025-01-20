الرئيس يون صوك يول يرفض المثول للاستجواب أمس الأحد

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رفض الرئيس "يون صوك يول" المثول للاستجواب الذي كان مقررا في الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الأحد.وقال "يون غاب غُن"، محامي الرئيس، إن يون لن يحضر لاستجواب مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.وقد اتخذ يون، المحتجز في مركز احتجاز سيول في "أوي وانغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، ذلك القرار بعد اجتماع مع فريقه القانوني أمس الأحد في مرفق الاحتجاز.وفي وقت سابق من يوم أمس، طلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد من "يون" المثول للاستجواب في الساعة الثانية بعد الظهر، في التحقيقات حول مرسوم الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.ومن المرجح أن يطلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد إحضار "يون" إلى مقر المكتب أو أن يقوم محققوه بزيارة لمركز الاحتجاز، إذا استمر يون في رفض إجراءات الاستجواب.وكانت محكمة منطقة سيول الغربية قد أصدرت مذكرة احتجاز قبل المحاكمة بحق الرئيس يون في وقت مبكر من يوم أمس، مشيرة إلى وجود مخاوف من أن المشتبه به قد يدمر الأدلة.