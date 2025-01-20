القائم بأعمال الرئيس الكوري يعرب عن الأسف لأعمال العنف ضد المحكمة

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أعرب القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" عن "الأسف الشديد" إزاء أعمال العنف التي شهدتها محكمة في سيول عقب إصدارها مذكرة اعتقال قضائي بحق الرئيس "يون صوك يول".وفي بيان أصدره أمس الأحد، قال تشيه إن الحكومة تأسف بشدة على أعمال العنف غير القانونية التي وقعت ضد محكمة منطقة سيول الغربية من ليلة السبت إلى صباح الأحد، ووصف الحادث بأنه "لا يمكن تصوره في مجتمع ديمقراطي".وأمر القائم بأعمال الرئيس الشرطة بالتحقيق بصرامة في الحادث الذي يقوض الديمقراطية وسيادة القانون، وذلك وفقا للقانون والمبادئ، ومحاسبة المسؤولين.كما دعا تشيه إلى بذل جهود لتعزيز الأمن في المرافق الحكومية والحفاظ على الاحتجاجات المنظمة.وفي حوالي الساعة الثالثة من صباح أمس الأحد، اقتحم أنصار الرئيس "يون" مبنى المحكمة بالقوة ودمروا النوافذ وأشياء أخرى في احتجاجات غاضبة ضد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال الرئيس.