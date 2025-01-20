منع الرئيس يون من الالتقاء بأي زوّار بخلاف محاميه

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تم منع الرئيس "يون صوك يول"، الذي يخضع حاليا للاحتجاز السابق للمحاكمة، من مقابلة أي زوار بخلاف محاميه.وقال مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين أمس الأحد إنه أرسل وثيقة بهذا القرار إلى مركز احتجاز سيول في مقاطعة كيونغ كي، حيث يُحتجز يون.ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يمكن حظر الزيارات من أشخاص غير المحامين إذا كان هناك خطر من قيام الشخص المحتجز بتدمير الأدلة أو الفرار.وكانت محكمة منطقة سيول الغربية قد أصدرت في وقت مبكر من يوم أمس الأحد، مذكرة احتجاز سابق للمحاكمة بحق يون، المتهم بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وقد رفض يون طلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد للمثول للاستجواب في الساعة 2 من مساء أمس الأحد، وطلب مكتب التحقيق في قضايا الفساد من يون مرة أخرى المثول للاستجواب في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين.