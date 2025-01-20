يون يرفض مرة أخرى الحضور للاستجواب

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رفض الرئيس "يون صوك يول" مرة أخرى الحضور للاستجواب، على الرغم من استدعائه للقيام بذلك في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين.وقال الفريق القانوني للرئيس يون إن الرئيس لن يحضر الاستجواب المخطط له من قبل مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.وكان مكتب التحقيق في قضايا الفساد قد طلب من يون أمس الحضور للاستجواب في الساعة 2 مساء، بعد حوالي إحدى عشرة ساعة من إصدار محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة احتجاز قبل المحاكمة بحقه، لكن يون رفض.ومن المتوقع أن يسعى مكتب التحقيق في قضايا الفساد لإحضار يون إلى مقر المكتب أو أن يرسل محققيه لمركز الاحتجاز لاستجوابه هناك إذا ظل الرئيس غير متعاون.وقد استجوب مكتب التحقيق في قضايا الفساد يون لأكثر من عشر ساعات يوم الأربعاء الماضي، مباشرة بعد اعتقاله في المكتب الرئاسي، لكن الرئيس رفض منذ ذلك الحين الحضور للمزيد من الاستجواب.