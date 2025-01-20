الشرطة تطلق سراح مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي

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أطلقت الشرطة سراح مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي يشتبه في أنه منع المحققين من اعتقال الرئيس يون صوك يول.وقال فريق الشرطة الخاص الذي يتعامل مع قضية الأحكام العرفية أمس الأحد إنه أطلق سراح "لي كوانغ او" رئيس مكتب حماية جهاز الأمن الرئاسي، بعد إجراء تحقيقات معه.وكان قد تم القبض على "لي" يوم السبت بتهمة عرقلة الواجب الرسمي الخاص فيما يتعلق بمحاولة المحققين تنفيذ مذكرة الاعتقال الخاصة بالرئيس يون.وقالت الشرطة إنها عند اتخاذ ذلك القرار، أخذت في الاعتبار قرار النيابة بعدم طلب مذكرة احتجاز نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي "كيم سونغ هون".وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قررت النيابة عدم طلب مذكرة احتجاز "كيم"، رافضة طلبا بذلك من فريق الشرطة الخاص، وتم إطلاق سراح نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي على الفور.وتخطط الشرطة لإجراء المزيد من التحقيقات، وطلب مذكرة احتجاز لكل من مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي مرة أخرى.