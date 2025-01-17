معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم ترتفع إلى 46.5%

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تقدم حزب قوة الشعب الحاكم على الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي خارج هامش الخطأ في استطلاعات الرأي حول معدلات التأييد الشعبي.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي السادس عشر والسابع عشر من يناير الجاري على 1004 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى 46.5%، بارتفاع قدره 5.7% عن الأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي بنسبة 3.2%، لتصل إلى 39%.وبهذا اتسعت الفجوة في معدلات التأييد بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي من 1.4% في الأسبوع الماضي إلى 7.5%، وهو ما يقع خارج هامش الخطأ في الاستطلاع.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 46.5% من المشاركين أعربوا عن تفضيلهم لحزب قوة الشعب كحزب حاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما قال 46.2% منهم إنهم يرغبون في تغيير في الحكومة لصالح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.