صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%

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خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2%.جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، حيث تمثل أحدث توقعات صندوق النقد الدولي انخفاضا بنسبة 0.2% عن توقعاته السابقة في شهر أكتوبر من العام الماضي.ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3.3%، بزيادة نسبتها 0.1% عن توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، مدفوعا بالطلب الأمريكي الأكثر من المتوقع وتباطؤ التضخم في جميع أنحاء العالم.وتوقع الصندوق أن يصل متوسط النمو الاقتصادي لـ41 دولة ضمن مجموعة الدول المتقدمة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان، إلى 1.9%.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي الدول الأوربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف قطاع التصنيع فيها.وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا هبوطا بسبب السياسات التي ستنتهجها الحكومة الأمريكية الجديدة، بما في ذلك توسيع الحماية التجارية، والسياسات المالية التحفيزية، وتعزيز القيود على الهجرة.