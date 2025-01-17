القوات الكورية والإماراتية تجري تدريبات عسكرية مشتركة في فبراير

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قالت وزارة الدفاع الكورية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة سوف تجريان تدريبات عسكرية مشتركة خلال الفترة من العاشر وحتى العشرين من شهر فبراير القادم في موقع الحمراء للتدريب في الإمارات والمياه البحرية القريبة من أبو ظبي، بمشاركة قواتهما البرية والبحرية، إلى جانب قوات مشاة البحرية.وسوف تشارك في هذه التدريبات فرقة كورية تتكون من حوالي 100 جندي و14 نوعا من المعدات العسكرية، منها دبابات "كي 2"، ومدافع هاوترز ذاتية الدفع "كي 9"، بالإضافة إلى سفينة الإنزال "تشون جا بونغ".وتهدف التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات الإماراتية إلى تعزيز قدرات الجيش الكوري القتالية من خلال تشغيل الجنود والمعدات في بيئة قاسية يصعب تجربتها في كوريا الجنوبية، وزيادة صادرات الأسلحة الكورية من خلال الترويج لأدائها.وقد غادرت السفينة "تشون جا بونغ" للإنزال البرمائية اليوم ميناء "جين هيه" متوجهة إلى الإمارات وعلى متنها الجنود والمعدات العسكرية.