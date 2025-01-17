كوريا تفتح سفارة لدى كوبا بعد 11 شهرا من إقامة العلاقات الدبلوماسية

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افتتحت كوريا الجنوبية سفارة في هافانا عاصمة كوبا بعد مرور 11 شهرا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يوم الرابع عشر من شهر فبراير من العام الماضي.وقالت وزارة الخارجية الكورية إنه تم صباح يوم الجمعة الماضي تنظيم احتفال بافتتاح السفارة الكورية في هافانا، بحضور مدير إدارة شؤون أمريكا الوسطى والجنوبية في الوزارة "لي جو إيل"، والمدير العام للشؤون الثنائية في وزارة خارجية كوبا "كارلوس ميغويل بيريرا".وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الكورية عن أمله في أن يسهم افتتاح السفارة الكورية في هافانا في توسيع التبادلات والتعاون بين شعبي البلدين وتوفير الخدمات القنصلية للمواطنين الكوريين المقيمين في كوبا والزوار الكوريين لها، وحماية سلامتهم.ومن ناحية أخرى، تستعد كوبا حاليا لفتح سفارة أيضا لدى كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.