رجال أعمال كوريون يحضرون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي ترامب

Photo : YONHAP News

وصلت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من يناير الجاري، مجموعةٌ من كبار رجال الأعمال الكوريين، بمن فيهم "تشونغ يونغ جين" رئيس مجموعة "شين سيه كيه"، و"ريو جين" رئيس مجموعة شركات "بونغ سان"، و"اُو اوه هيون" رئيس مجموعة شركات "إس إم"، و"هوه يونغ إين" رئيس مجموعة شركات "إس بي سي"، من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي سيقام في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت واشنطن، الثانية من صباح الغد الثلاثاء بتوقيت كوريا.وينصب الاهتمام على ما إذا كان رجال الأعمال الكوريون الذين سيشاركون في حفل تنصيب "ترامب"، سيتمكنون من فتح قناة للتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والصناعية من خلال لقائهم بـ"ترامب".وبعد وصولهم إلى واشنطن، بدأ رجال الأعمال الكوريون في إجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والوزراء المعينين في الإدارة الأمريكية الجديدة، ضمن الجهود لفتح باب للتواصل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية.