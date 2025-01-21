الحكومة الكورية تكشف عن قائمة بـ100 موقع سياحي لا بد من زيارته

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أصدرت الحكومة الكورية قائمة بأفضل 100 معلم سياحي في كوريا الجنوبية والتي يمكن لكل من المواطنين الكوريين والزوار الأجانب زيارتها خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وكشفت وزارة الثقافة أمس الاثنين عن النسخة السابعة من قائمة "100 موقع سياحي لا بد من زيارته في كوريا"، والتي تصدر كل عامين، لعامي 2025 و2026، والتي جمعتها بالاشتراك مع منظمة السياحة الكورية.وقد ضمت القائمة أربعة عشر موقعا للمرة السابعة على التوالي، بما في ذلك القصور الملكية الخمسة في سيول، وكهف "سوك كورام" ومعبد "بول غوكسا".وتمت إضافة ما مجموعه 27 موقعا حديثا إلى قائمة الأماكن التي يجب زيارتها، بما في ذلك منطقة "صونغ سو" في سيول، والتي تضم متاجر منبثقة عصرية، وسوق "سوك تشو" المركزي في مقاطعة "كانغ وان".وتم اختيار الأماكن التي يجب زيارتها من خلال تحليل بيانات ضخمة وثلاث جولات من التقييمات من قبل خبراء في قطاع السياحة.