الحكومة تشكر رؤساء الجامعات بعد قرار تجميد الرسوم الدراسية لهذا العام

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قدم وزير التعليم الكوري "لي جو هو" الشكر لرؤساء الجامعات الوطنية على قرارهم بتجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025 بناء على طلب من الحكومة.وفي اجتماع مع رؤساء سبع من بين تسع جامعات وطنية حضروا أمس الاثنين، قال الوزير "لي" إن تجميد الرسوم الدراسية يُنظر إليه على أنه قرار لا يقدر بثمن ويهدف إلى توسيع فرص التعليم العالي للشباب وتعزيز الطبيعة العامة للتعليم الجامعي.وتعهد الوزير ببذل جهود معززة للمساعدة في تخفيف الصعوبات المالية التي تواجه الجامعات وتحسين جودة التعليم العالي.كما تفقد الأوضاع المالية للجامعات الوطنية واستمع إلى آراء رؤسائها حول سبل دعم تنميتها المستدامة وابتكارها.وطلب الوزير من الجامعات التواصل بنشاط مع الطلاب في كليات الطب التابعة لها بعد عام من الاحتجاجات الجماعية ضد إصلاحات الرعاية الطبية، لإقناعهم بالعودة وتطبيع التعليم الطبي، وأكد أن الحكومة منفتحة على العودة إلى زيادة حصة القبول في كليات الطب للعام الدراسي 2026، ووعد ببذل جهود نحو الانتهاء بسرعة من عملية توسيع حصص القبول